 Гранд Сервис Экспресс — билеты на поезда без комиссии на официальном сайте перевозчика
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Временно сокращена глубина продажи билетов на некоторые поезда. Подробнее.

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    В одном заказе можно оформить максимально 4 человека. Согласно правилам перевозок: «Проезд детей в возрасте до 10 лет в поездах дальнего следования без сопровождения взрослых не допускается». Оформляя заказ, покупатель обязуется обеспечить сопровождение для ребенка до 10 лет.

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