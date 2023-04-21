Гранд Сервис Экспресс — билеты на поезда без комиссии на официальном сайте перевозчика

Поиск ЖД
билетов
в более 300
населенных пунктов
Телемедицина в SmartMed
Выгодные путешествия по Крыму
С единой городской картой Севастополя
Покорите Крым
на своем автомобиле
на своем автомобиле
С услугой перевозки автотранспорта
Подробнее
Откройте Россию
на поезде
на поезде
Отправьтесь в комплексные туры
и круизы на поезде
по России
от «Гранд Экспресс Тур»
и круизы на поезде
по России
от «Гранд Экспресс Тур»
Арендуйте авто,
где захотите
где захотите
На выбор свыше 60 регионов
с точками
нашего партнера.
с точками
нашего партнера.
НовостиВсе новости
Продажа билетов на поезд №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь на даты отправления до 30 июня. 21 апреля 2023 Изменение расписания поезда №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь на май – июль 2023 года 14 апреля 2023 Стала доступна подписка на уведомления о начале продаж билетов на поезда «Таврия» 13 апреля 2023 Новая услуга – автоответчик – запущена на телефоне горячей линии АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» 10 апреля 2023 В какое время открываются продажи билетов на поезда «Таврия» 07 апреля 2023
Информация и услуги
Туры по России от Гранд Экспресс Тур
Воронежские паруса
Санкт-Петербург / Москва — Воронеж — п. Рамонь...
Подробнее
Выходные в горах Дагестана
Махачкала — аул Гуниб — аул Чох...
Подробнее
Москва классическая
Обзорная автобусная экскурсия
Подробнее
Москва для всех
Подробнее
Сказы Поволжья
Москва - Казань - Йошкар-Ола - Москва
Подробнее
Белорусский вояж с посещением Бреста
Подробнее
В Сибирь
Москва - Казань - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
Подробнее
В мир прекрасного по Государевой дороге 2 дня
Подробнее
В мир прекрасного по Государевой дороге 3 дня
Подробнее
Крымская кругосветка
Коктебель — Судак — Новый Свет...
Подробнее
Уик-энд в Смоленске
Подробнее
На Днепровских кручах. Смоленск
Подробнее
Славянское братство. Смоленск и Беларусь
Подробнее
Серебряный маршрут с посещением Печор и Изборска
Подробнее